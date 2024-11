Domenica 23 gennaio ripartirà l’attività dilettantistica regionale e provinciale. I campionati di Eccellenza, Promozione, Prima Categoria, Seconda Categoria e Terza Categoria riprenderanno dalla giornata prevista alla data della sospensione.

Per quel che concerne il campionato regionale Under 19, si ripartirà martedì 25 gennaio, con le medesime modalità. Uno slittamento del calendario, dunque, di due giornate, che si applica anche ai campionati giovanili Under 15 ed Under 17 i quali, così come disposto dal Settore Giovanile e Scolastico, riprenderanno il 6 febbraio.