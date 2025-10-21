Equilibri ancora fortemente instabili dopo sei giornate, ma con un primo bilancio che è possibile fare. Il Girone B di Promozione corre forte, e anche ad alti ritmi, con una Deliese che non lascia nemmeno le briciole e con le altre che non mollano di un centimetro. Tra queste c'è il San NicolaChiaravalle-Soverato che rientra tra le note liete di questa stagione: quarto posto a quota dodici punti per la squadra di mister Domenico Sisi e una tabella di marcia fin qui con pochissime sbavature.

Muro difensivo

La squadra dei due presidenti Fera-Mancini, infatti, insieme alla Deliese è la squadra ancora imbattuta in questo campionato. Nessuna sconfitta dunque e con soli due gol subiti, ma è proprio qui che il dettaglio diventa importante. La compagine vibonese-catanzarese, infatti, dopo il clean sheet inaugurale contro il Pizzo (vittoria per 0-1) ha concesso le due reti in una sola partita, quella contro il Val Gallico terminata 2-2, poi il lucchetto è stato richiuso a doppia mandata: zero gol subiti nelle successive quattro uscite di campionato. La compagine di mister Sisi, infatti, è reduce da una striscia di quattro clean sheets consecutivi e con Audino imbattuto da ben 360 minuti: Gioiosa Ionica-San NicolaChiaravalle Soverato 0-0, San NicolaChiaravalle Soverato-Ardore 1-0, Bovalinese-San NicolaChiaravalle-Soverato 0-0, San NicolaChiaravalle Soverato-Atletico Maida 3-0. Adesso la trasferta in casa del fanalino di coda Melito per cercare di allungare la striscia e alzare il muro, per una squadra che vuole stupire.