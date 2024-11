Isola Capo Rizzuto e Cittanovese da una parte. Soriano ed Aurora Reggio dall’altra. Due promozioni per quattro squadre. Chi avrà la meglio? Decisive le ultime partite

Sarà un aprile di fuoco tra Eccellenza e Promozione. Due categorie in grande spolvero quest’anno e caratterizzate da due testa a testa incandescenti. In quinta serie

La sfida a distanza è tra Isola Capo Rizzuto e Cittanovese, separate in classifica da 4 punti. Una novità assoluta per due squadre che si rincorrono fianco a fianco fin dalla prima giornata. Decisivo l’ultimo turno con la vittoria degli isolani contro il Gallico ed il kappaò a Lamezia della Cittanovese. A tre gare dal gong potrebbe essere l’allungo definitivo? Al campo il verdetto.

Testa a testa. Terreno di gioco che farà da giudice supremo anche nel girone B di Promozione dove Soriano ed Aurora Reggio rischiano di giocarsi tutto, salto in Eccellenza compreso, nell’ultimo turno di campionato, quando, ironia della sorte, il calendario vedrà le due compagini opposte l’una di fronte all’altra.

Bonus rossoblu. Stessi punti in classifica, stesse vittorie, stesse sconfitte e stessi pareggi. Entrambe meriterebbero la promozione, ma solo una volerà in quinta serie. Ad oggi a gioire sarebbe la formazione di Vibo Valentia, per via del successo nel primo scontro diretto stagionale. Aspettando il return match del 30 aprile.