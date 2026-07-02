Il mese di luglio, si sa, è il cuore pulsante del calciomercato dilettantistico. Un periodo di fermento in cui trattative e accordi iniziano a delineare il volto della prossima stagione. Quest'anno, però, più che i valzer dei calciatori sul terreno di gioco, a tenere banco e ad infiammare le piazze sono le panchine. Molte società, infatti, si trovano ancora nel pieno della frenesia per individuare la guida tecnica ideale a cui affidare le proprie ambizioni.

Corigliano e il "modello Trebisacce"

Tra i club più attivi e ambiziosi c'è senza dubbio il Corigliano. Attualmente militante nel campionato di Promozione (Girone A), il club jonico non ha mai nascosto il desiderio di calcare palcoscenici più prestigiosi. Se per quest'anno il massimo campionato regionale rimarrà un miraggio, i piani per il futuro sono chiarissimi: recitare un ruolo di primissimo piano nella prossima stagione e centrare il salto di categoria.

Per blindare un progetto vincente servono figure di spessore, ed è per questo che la dirigenza sta guardando con forte interesse ai profili di Serafino Malucchi e Domenico Rugiano. I due sono reduci dalla straordinaria "favola Trebisacce", club che da neopromosso in Eccellenza ha centrato un clamoroso secondo posto, diventando la vera rivelazione del campionato.

Il ds Domenico Rugiano ha già ufficializzato l'addio al club giallorosso. Attualmente sul mercato, il Corigliano è fortemente interessato a portarlo in società. Il futuro di mister Serafino Malucchi, invece, è ancora avvolto nel mistero (non è esclusa una permanenza al Trebisacce), ma il corteggiamento del Corigliano si fa sempre più pressante. Al momento si parla di ipotesi e suggestive tentazioni, ma i contatti potrebbero presto trasformarsi in qualcosa di molto più concreto.

San Fili: caccia al tecnico per mantenere la categoria

Panchina tutta da scrivere anche in casa San Fili. La compagine cosentina è reduce dalla splendida cavalcata della passata stagione, culminata con la promozione in Promozione A.

Ora, per la società, è tempo di programmare il futuro nella nuova categoria e il primo, fondamentale tassello non può che essere l'allenatore. La dirigenza sembra avere le idee chiare e l'identikit principale porta il nome di Carmine Perri, ex tecnico del Kratos Bisignano. I contatti sono avviati: non c'è ancora il sigillo dell'ufficialità, ma l'idea è concreta e la trattativa potrebbe decollare nei prossimi giorni.