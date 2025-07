Classe, grinta, piede, voglia e un talento smisurato. Che Saverio Staropoli fosse uno dei centrocampisti più completi e dinamici che il campionato di Eccellenza potesse vantare questo lo si sapeva già. Il classe 2003, infatti, è sempre stato uno dei pezzi pregiati nel massimo campionato regionale basti pensare alle squadre in cui ha giocato nonostante la giovanissima età. Fa sempre notizia dunque un suo trasferimento, come in questo caso: c'è l'accordo con la Virtus Rosarno.

Colpaccio Staropoli

Saverio Staropoli vestirà dunque amaranto nella prossima stagione 2025/26che vedrà il club rosarnese affrontare l'Eccellenza dopo ben venti anni di assenza. Cresce nel settore giovanile della Vibonese. Nella stagione 2021/22 il primo approdo al Soriano, dove colleziona 23 presenze, e poi il passaggio alla Gioiese dove nella stagione successiva sarà tra i principali protagonisti del triplete viola. Nella stagione 2023/24 ecco la Serie D con la maglia della Vibonese, dove sigla anche un gol, mentre nel passato campionato appunto vive la sua seconda esperienza con il Soriano, non smentendo le sue grandi doti.



Proprio alla Virtus Rosarno ritrova mister Graziano Nocera, con cui ha vinto appunto il triplete in maglia viola, lasciando il segno. Inconfondibile la sua esultanza, come un toro che va dritto al suo obiettivo finché non lo raggiunge. E la mezzala ventiduenne è proprio così. Un acquisto di rilievo, e la curva amaranto già gongola all'idea di un tandem di centrocampo insieme a Michele Raso: roba da far girare la testa.