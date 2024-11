Una domenica senza calcio per la squadra del Catanzaro. La positività al Covid di diversi calciatori del Palermo, ha imposto lo spostamento della gara, in programma oggi al Ceravolo, al prossimo 4 novembre.

Non ci sarà, allora, il riscatto dopo il pareggio amaro di Caserta, in una partita caratterizzata da qualche errore di troppo in fase offensiva. Si lavorerà anche per questo, ma il rinvio della gara forse giunge opportuno, per preparare a dovere il tour de force che attende le aquile giallorosse.





Si comincia mercoledì, perché dopo aver compiuto l’exploit eliminando il Chievo, la Coppa Italia regala al Catanzaro un confronto dal sapore di Serie A: trasferta in Liguria con il Genoa.





E poi ben cinque gare in quindici giorni per la squadra di Calabro, tra campionato, recuperi e turni infrasettimanali. Novembre, insomma, sarà il mese delle risposte. Ovviamente, covid permettendo. E proprio in vista di questi impegni ravvicinati sarà importante raddrizzare la mira, per provare a recitare un ruolo di rilievo nel torneo di Serie C.