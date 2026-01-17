Le sette vittorie consecutive contro i due mesi a secco, i 33 punti contro i 23, una società che ha trovato la quadra dopo mesi difficili contro una che naviga ancora nel caos. La 20esima giornata di Serie D è la giornata di Reggina-Vibonese, un match che vede gli amaranto favoriti e sempre più lanciati verso una rimonta che non è più utopia, con il primo posto distante solo quattro punti, mentre i rossoblù arrivano al derby da cantiere aperto.

Per la Vibonese è il momento più buio: dopo le dimissioni del tecnico tutto da rifare per salvare stagione e faccia

Vincenzo Primerano
In settimana, dopo la brutta sconfitta casalinga contro l’Enna, è arrivata infatti la separazione con mister Raffaele Esposito e l’arrivo in panchina di Antonello Capodicasa, reduce dall’esperienza con la Primavera del Trapani. I tifosi rossoblù si aspettano una risposta di orgoglio, quelli amaranto la continuità dei risultati.

Caos Vibonese, Esposito tira fuori i sassolini: «Dimissioni mie, da parte di Costa solo falsità»

Vincenzo Primerano
Impegno abbordabile al Guido D’Ippolito contro il Ragusa per il Sambiase di Tony Lio: i giallorossi continuano a flirtare con la zona play-off avendo solo un punto in meno della Nissa quinta in classifica.

Vola ad Enna invece la Vigor Lamezia, reduce dalla cocente sconfitta casalinga contro l’Athletic Club Palermo. Quello contro i gialloverdi, invischiati anch’essi nella lotta salvezza, è un vero e proprio scontro diretto.

Il programma della 20esima giornata

Athletic Club Palermo-Sancataldese
Acireale-Igea Virtus
Enna-Vigor Lamezia
Milazzo-Castrum Favara
Nissa-Gelbison
Paternò-Savoia
Reggina-Vibonese
Gela-Messina
Sambiase-Ragusa

La classifica

Igea Virtus 37
Savoia 35
Athletic Club Palermo 35
Reggina 33
Nissa 32
Sambiase 31
Milazzo 29
Gela (-1) 27
Gelbison 26
Vibonese 23
Enna 22
Sancataldese 20
Vigor Lamezia 19
Acireale 19
Ragusa 17
Castrum Favara 17
Messina (-14) 15
Paternò 11

 