Al “Granillo” andrà in scena un match tra due squadre che momentaneamente hanno umori e obiettivi opposti: esordio sulla panchina vibonese per Antonello Capodicasa. In programma anche Sambiase-Ragusa ed Enna-Vigor Lamezia

Le sette vittorie consecutive contro i due mesi a secco, i 33 punti contro i 23, una società che ha trovato la quadra dopo mesi difficili contro una che naviga ancora nel caos. La 20esima giornata di Serie D è la giornata di Reggina-Vibonese, un match che vede gli amaranto favoriti e sempre più lanciati verso una rimonta che non è più utopia, con il primo posto distante solo quattro punti, mentre i rossoblù arrivano al derby da cantiere aperto.

In settimana, dopo la brutta sconfitta casalinga contro l’Enna, è arrivata infatti la separazione con mister Raffaele Esposito e l’arrivo in panchina di Antonello Capodicasa, reduce dall’esperienza con la Primavera del Trapani. I tifosi rossoblù si aspettano una risposta di orgoglio, quelli amaranto la continuità dei risultati.

Impegno abbordabile al Guido D’Ippolito contro il Ragusa per il Sambiase di Tony Lio: i giallorossi continuano a flirtare con la zona play-off avendo solo un punto in meno della Nissa quinta in classifica.

Vola ad Enna invece la Vigor Lamezia, reduce dalla cocente sconfitta casalinga contro l’Athletic Club Palermo. Quello contro i gialloverdi, invischiati anch’essi nella lotta salvezza, è un vero e proprio scontro diretto.

Il programma della 20esima giornata

Athletic Club Palermo-Sancataldese

Acireale-Igea Virtus

Enna-Vigor Lamezia

Milazzo-Castrum Favara

Nissa-Gelbison

Paternò-Savoia

Reggina-Vibonese

Gela-Messina

Sambiase-Ragusa

La classifica

Igea Virtus 37

Savoia 35

Athletic Club Palermo 35

Reggina 33

Nissa 32

Sambiase 31

Milazzo 29

Gela (-1) 27

Gelbison 26

Vibonese 23

Enna 22

Sancataldese 20

Vigor Lamezia 19

Acireale 19

Ragusa 17

Castrum Favara 17

Messina (-14) 15

Paternò 11



