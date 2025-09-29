Dopo tre giornate del campionato di Eccellenza, l'unica squadra a essere a punteggio pieno è il Praiatortora, straripante anche sul campo del Castrovillari. Cerca di tenere il passo la Paolana, al secondo posto in solitaria mentre continuano la loro marcia di avvicinamento Reggioravagnese e Virtus Rosarno.

Partendo da questi presupposti, ecco stilata la terza top 11 stagionale da parte della redazione sportiva di LaC News24 che mette insieme i migliori undici della giornata.

La difesa

Solito 3-4-3 di base e stavolta l'allenatore della settimana è Angelo Andreoli, dal momento che il tecnico della Paolana gestisce bene il big match contro la Rossanese fino a vincerlo in rimonta.

Quanto agli undici in campo, tra i pali ci va Domenico Zampaglione: il portiere della Reggioravagnese è tra i protagonisti del derby vinto in casa del Bocale dal momento che, a inizio ripresa sullo 0-0, è protagonista di un intervento provvidenziale su una staffilata di Ibanez. Istinto e scatto felino per togliere la bordata dalla porta. Nella linea a tre di difesa c'è un altro giocatore della Reggioravagnese, nonché un cliente noto alla top 11, ovvero Consalvo Cordova. Ormai un pilastro dei colori amaranto, l'esperto difensore centrale sblocca la partita a cinque minuti dal termine, incanalando i suoi verso la vittoria. Ad affiancare Cordova ci sono Viola e Morgante, rispettivamente di Isola Capo Rizzuto e Virtus Rosarno. Due profili che entrambe le squadre si tengono stretti, anche perché stanno crescendo esponenzialmente di volta in volta.

Il centrocampo

Nel centrocampo a quattro spicca innanzitutto Santiago Vico. L'argentino, neo acquisto estivo del Trebisacce, è il vero man of the match nella vittoria sulla DB Rossoblù Luzzi poiché sforna i due assist a Leonori A. e Lamberti per il definitivo 2-1. In gol invece gli altri tre interpreti, con Ranieri che regala la vittoria all'Isola Capo Rizzuto sul Brancaleone e De Marco (esterno offensivo ma impiegabile anche come esterno largo di centrocampo), invece, apre le marcature nel 2-1 esterno della Virtus Rosarno in casa del Soriano-Fabrizia. Doppietta per Della Rocca nel poker rifilato dal Praiatortora al Castrovillari.

L’attacco

Si arriva così al tridente dove brillano, ancora una volta, la luce e il talento di un monumento calcistico indiscusso come Attilio Angotti. Il centravanti senza tempo azzanna la Rossanese con una doppietta, ribaltando l'iniziale vantaggio rossoblù: immenso. La prima vittoria in campionato della Gioiese è a firma del giovane Tuoto, peraltro figlio del mister della formazione viola, che arricchisce col gol un'ottima prestazione. Chiude il tridente Monteleone, doppietta nel poker della Palmese rifilato a un timido Cittanova.