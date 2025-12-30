Il calcio, a volte, impone scelte che vanno ben oltre il rettangolo di gioco. Con un messaggio carico dI gratitudine, l'attaccante Simone Fioretti della Rossanese ha annunciato ufficialmente il suo addio alla maglia rossoblù della squadra.

«È arrivato il momento dei saluti – scrive Fioretti nel messaggio affidato al social – ed è forse la parte più difficile di questo sport. Lascio la Rossanese con la consapevolezza di aver dato ogni singola goccia di sudore per questa piazza e per questa maglia gloriosa».

La decisione, come sottolineato nel comunicato, è legata esclusivamente a motivi familiari: una scelta sofferta ma necessaria per garantire la vicinanza ai propri cari in questo particolare momento.

Il ringraziamento del calciatore è profondo e abbraccia ogni componente del club. Rivolge un pensiero sincero al Direttore Giuseppe Sifonetti e al Presidente Fabio Abruzzese: «Per la fiducia che mi hanno dimostrato fin dal primo giorno e per avermi fatto sentire a casa». L’ormai ex attaccante rossoblù rivolge un pensiero anche al mister Luca Aloisi e al suo staff: «Per il lavoro quotidiano, il confronto costante e per aver saputo tirare fuori il meglio di noi, anche nelle giornate più complicate».

Un passaggio particolarmente toccante è dedicato ai compagni di squadra: «Più che un gruppo, siamo stati una famiglia. Dividere lo spogliatoio con voi è stato un onore. Grazie per ogni assist, per ogni abbraccio dopo un gol e per esserci stati sempre, l’uno per l’altro».

Non poteva mancare un tributo ai tifosi che da subito lo hanno eletto paladino: «Siete l’anima di questa città. Il vostro calore è la spinta in più che ogni attaccante sogna di avere».

I pochi mesi passati nella città bizantina hanno lasciato un segno profondo nella mente di Simone Fioretti, difficile da cancellare ma nel calcio tutto è relativo. Per quanto scritto dall’attaccante, non manca il riferimento alla seconda parte della stagione: «Nonostante il momento dei saluti sia difficile, lo sguardo è già rivolto al futuro con la fame di sempre, pronto ad affrontare nuovi stimoli e nuove sfide». Una separazione agrodolce per i bizantini, impegnati nella risalita in classifica.