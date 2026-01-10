Nuovo anno, vecchia ambizioni. Riprende il campionato di Eccellenza dopo la pausa natalizia e l'avvento del 2026 che di certo non cambia i propositi delle protagoniste del massimo campionato regionale. Riprende la corsa dunque, ed ecco il programma della prima giornata del 2026 che coincide con la prima del girone di ritorno.

Le prime due

Dopo la ripetizione del match tra DB Rossoblù Luzzi e Paolana, che si è chiuso sul risultato di 0-0, riprende dunque anche il duello a distanza tra le attuali prime due della classe: Trebisacce e Praiatortora. Non vuole cambiare le proprie abitudini innanzitutto la compagine giallorossa, reduce da sei vittorie di fila e tredici risultati utili consecutivi. La formazione di Malucchi sarà di scena sul campo del Bocale per vendicare la sconfitta inaugurale dell'andata. Rimane in agguato appunto il Praiatortora, deciso a riprendersi il primo posto e, per farlo, non deve sbagliare. La formazione di mister Viscardi ospiterà una Gioiese con l'acqua alla gola e con un impegno a prima vista abbordabile ma che non deve essere sottovalutato.

Le altre gare

Prosegue anche la corsa dello Stilomonasterace, altra sorpresa del torneo. La compagine neopromossa è attualmente terza e reduce non solo da nove risultati utili di fila, ma da ben otto clean sheets nelle ultime nove uscite (un solo gol subito, peraltro su rigore). La compagine di mister Papaleo ospiterà il Soriano Fabrizia che vuole risalire la classifica. Tornerà in campo radicalmente cambiata invece la Virtus Rosarno, complice anche la rivoluzione che ha portato il mercato invernale. Una sfida tra scontente, in un certo senso, dal momento che di fronte ci sarà una Paolana anch'essa rivoluzionata dalla finestra dicembrina.

Due orizzonti di classifica differenti per Brancaleone e Rossanese, con questi ultimi chiamati non solo alla lunga trasferta nel reggino ma a un girone di ritorno a ritmo di play off. Non deve ingannare la classifica di DB Rossoblù Luzzi e Palmese, in un match da tripla. chiamata a cambiare passo la Reggioravagnese che, con l'avvento del 2026, non solo deve ritrovare la vittoria (tre sconfitte di fila) ma riprendere contatto con la zona play off. A far visita agli amaranto ci sarà il fanalino di coda Castrovillari che si è gettato a capofitto nella missione impossibile della salvezza. Chiude il programma il match tutto intriso di giallorosso tra Cittanova e Isola Capo Rizzuto.

Le partite

Bocale-Trebisacce

Brancaleone-Rossanese

Cittanova-Isola CR

DBR Luzzi-Palmese

Praiatortora-Gioiese

Reggioravagnese-Castrovillari

Stilomonasterace-Soriano Fabrizia

Virtus Rosarno-Paolana