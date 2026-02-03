I segnali c'erano già stati nelle settimane precedenti, adesso però il Castrovillari ne raccoglie pienamente i frutti. I rossoneri, in occasione della diciannovesima giornata del campionato di Eccellenza, fanno il colpo e battono 3-1 la DB Rossoblù Luzzi che è attualmente in corsa per la griglia play off. Per la formazione di mister Daghio i gol di Cencillo, Venema e Parise. Tre punti che fanno morale, nonostante la situazione però rimane altamente delicata e complicata.

Parla Daghio

Al termine dei novanta minuti il tecnico Fabrizio Daghio si esprime i microfoni di LaC News24: «Stiamo lavorando bene e si era visto già domenica contro la capolista Praiatortora, soprattutto dal punto di vista dell'atteggiamento dal momento che eravamo andati lì per vincere la partita, poi è normale che i loro valori sono usciti fuori. Non è stata di meno la sfida contro il Bocale, anche lì ottima prestazione ma senza raccogliere alcun punto. Insomma, il successo contro la DB Rossoblù Luzzi è la maturazione del lavoro svolto finora».

Un impegno incessante quello del tecnico che ha rivoluzionato e plasmato la squadra: «Ovviamente è sempre molto difficile subentrare, soprattutto con la situazione della società, ma devo ringraziare vivamente il presidente Ferraro che fin dall'inizio mi ha dato carta bianca e io posso dire che rimarrò sempre al suo fianco in questa avventura sportiva. Adesso dobbiamo cercare di fare quanti più punti possibili da qui a fine stagione, con la consapevolezza che è difficile lavorare sulla mente dei giocatori perché lo spettro della retrocessione c'è sempre. Noi dobbiamo solamente sgomberare la mente e vedere dove arriveremo».