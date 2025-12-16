Clamoroso risvolto nella serata odierna, che infonde un ulteriore scossone al mercato invernale e che è maturato sull'asse Rosarno-Praia, un'asse che taglia quasi tutta la Calabria e che potrebbe squarciare anche gli equilibri del campionato di Eccellenza.

Praiatortora, vicino il colpo

Il Praiatortora, attuale seconda forza del torneo e che punta alla vetta della classifica, sembrerebbe vicinissima al possente attaccante della Virtus Rosarno, Amarildo Leirosa. La trattativa sembra aver subito un'accelerata nelle ultime ore e con il club tirrenico che avrebbe in pugno l'attaccante. si tratterebbe di un colpaccio di forte rilievo, nonché un segnale forte al campionato e alle candidate di vertice. Il trentunenne attaccante brasiliano è attualmente il vice-cannoniere del torneo di Eccellenza, con 12 gol in 14 presenze. Il club tirrenico dunque, dopo aver abbandonato la pista che porta a Furina (tramontata definitivamente) sta per farsi un regalo di Natale eccellente.