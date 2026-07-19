Il calciomercato estivo del campionato di Eccellenza entra decisamente nel vivo. Tra rinnovi pesanti e colpi di scena, la campagna acquisti non è certo sterile e sta regalando continue sorprese agli appassionati del calcio dilettantistico calabrese. Nelle ultime ore sono tre le piazze a essersi scatenate: Trebisacce, Sersale e Deliese.

Trebisacce, rivoluzione e qualità

Tra le società più attive c'è senza dubbio il Trebisacce, chiamato a ridisegnare l'organico dopo gli addii del ds Rugiano e di alcuni elementi chiave che hanno firmato il clamoroso secondo posto della scorsa stagione. La dirigenza giallorossa sta lavorando senza sosta per consegnare a mister Malucchi una rosa competitiva e ha ufficializzato due importanti operazioni.

La prima è il rinnovo del gioiellino Walter De Giacomo (classe 2009). Esterno offensivo dinamico e tecnico, capace di arare entrambe le corsie, il diciassettenne è reduce da una stagione di grandissima crescita che lo ha visto protagonista anche con la Rappresentativa Regionale U17 al Torneo delle Regioni. Il volto nuovo, invece, è quello di Amadou Diop (27 anni). Difensore centrale senegalese, reduce dall'esperienza al Campora in Promozione, Diop è un calciatore fisico e tatticamente intelligente, in grado di agire sia sulla linea dei difensori che come diga a centrocampo.

Sersale, ufficiale l'ingaggio di Santangelo

Vero e proprio coniglio dal cilindro per la neopromossa Sersale. Il club del presidente Schipani fa sul serio per il massimo campionato regionale e regala a mister Francesco Torchia un innesto di assoluto spessore: l'attaccante Andrea Santangelo.

Dopo i trascorsi in Serie D e due stagioni straordinarie con la maglia della Paolana che lo hanno consacrato tra i talenti più limpidi del panorama calabrese, Santangelo sposa il progetto giallorosso.

Queste le sue prime parole: «Ho scelto Sersale perché è una società seria e una piazza importante, con ambizioni e un progetto che mi hanno interessato sin dall’inizio. Spero di divertirmi e di mettermi a disposizione della squadra per raggiungere gli obiettivi prefissati».

Deliese, continuità e identità

Si muove con intelligenza anche l'altra neopromossa, la Deliese. Il club amaranto sceglie la strada della stabilità e, senza annunciare volti nuovi, blinda due pilastri fondamentali dello scacchiere di mister Andrea Parentela, reduci dal trionfo nel campionato di Promozione B: Licastro e Battista.

Il portierone Licastro non ha bisogno di presentazioni. È stato a mani basse il miglior numero uno della passata stagione e la sua conferma è una garanzia assoluta per la categoria. Giovanni Battista è invece una conferma che profuma di appartenenza. Il calciatore, originario proprio di Delianuova, porta nello spogliatoio quel senso di identità e attaccamento alla maglia fondamentale per una neopromossa.