Con l'avvento del girone di ritorno i punti iniziano a pesare, anche perché non ci sarà più la possibilità di recuperare. Ecco il programma della diciassettesima giornata del campionato di Eccellenza, che corrisponde al secondo turno di ritorno.

Corsa a due

Ormai lampante il fatto della corsa a due per la vetta tra Trebisacce e Praiatortora, entrambe appaiate a quota 38 punti. Il fato, inoltre, ha voluto che proprio adesso che sono a pari punti si scontrassero una di fronte all'altra. Il pomeriggio della domenica sarà dunque caratterizzato dal big match di vertice tra le due capoliste, che comunque andrà a finire non sancirà uno scossone e non sarà decisivo, ma potrebbe indirizzare mentalmente una delle due.

Le altre gare

Terzo posto in solitaria per lo Stilomonasterace che vuole tornare a vincere dopo il pari interno di domenica scorsa. La compagine di mister Papaleo, però, non avrà di certo un impegno semplice dal momento che sarà di scena sul campo di una Palmese radicalmente rinnovata sia nell'organico che in panchina. Obiettivo tre punti per neroverdi che vogliono lasciare la zona play out.

A rincorrere il terzo posto ci sono due squadre: Brancaleone e Reggioraavgnese. Una vera e propria sorpresa la prima, dal momento che nessuno si aspettava lassù la compagine di mister Criaco. I leoni rossoblù vogliono continuare a sognare, ma l'ostacolo non è dei più agevoli, dal momento che saranno di scena al Tarsitano, casa della Paolana in piena rincorsa per riprendersi un posto play off dopo l'involuzione di qualche mese fa. Stesso discorso per la Reggioravagnese, in netta ripresa rispetto a fine 2025 e con gli amaranto che adesso puntano quantomeno alla terza piazza. La squadra di Candido farà visita a una Rossanese che sembra ormai l'ombra di sé stessa.

Finita la sbornia della Coppa Italia Dilettanti, la DB Rossoblù Luzzi deve adesso tornare a vincere in campionato per non rallentare la sua marcia alle prime cinque posizioni. Il turno, per gli uomini di Magarò, sembra agevole poiché la Gioiese è qualitativamente inferiore, ma i viola possono far male e sono affamati di punti salvezza per un'impresa che è sempre più delicata.

Da tripla invece Isola CR-Virtus Rosarno, tra due squadre che sono state rivoluzionate nel mercato invernale e orfane di pedine importanti. Il programma si chiude con Castrovillari-Bocale, con i padroni di casa quasi spacciati, e Soriano Fabrizia-Cittanova, con le speranze dei giallorossi appese a un filo.

Il programma

Castrovillari-Bocale

Gioiese-DBR Luzzi

Isola CR-Virtus Rosarno

Palmese-Stilomonasterace

Paolana-Brancaleone

Rossanese-Reggioravagnese

Soriano Fabrizia-Cittanova

Trebisacce-Praiatortora