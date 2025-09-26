Sono ancora le battute iniziali, e di conseguenza il campionato di Eccellenza deve ancora entrare nel vivo ma già da questi primi albori qualche sorpresa è arrivata. Superate le fatiche di mercoledì, in Coppa Italia Dilettanti (ottavi di finale di andata) si torna in campo per la terza giornata del massimo campionato regionale.

Tre a punteggio pieno

Tre le squadre ancora a punteggio pieno: Stilomonasterace, Praiatortora e Rossanese e tutte e tre impegnate in trasferta. Tra le tre citate, l'impegno più ostico è quello della squadra di mister Aloisi dal momento che farà visita alla Paolana, squadra costruita anch'essa per i primi posti e reduce dal mezzo passo falso in casa del Brancaleone. Cercherà il tris di vittorie invece la compagine rossoblù, proprio come lo cercherà il Praiatortora in casa di un Castrovillari con l'acqua alla gola, a causa dei suoi sette punti di penalizzazione e costretto a fare una stagione da play off se vorrà salvarsi. Proprio per questo la formazione di Viscardi non avrà terreno fertile. Farà visita alla Gioiese, infine, lo Stilomonasterace che vola sulle ali dell'entusiasmo dopo lo straripante avvio di stagione. La Gioiese, invece, ha dato già prova in casa della DB Rossoblù Luzzi di essere una squadra ostica.

Le altre

Tra le sfide più interessanti della domenica, inoltre, spicca senz'altro il derby tra Bocale e Reggioravagnese e che arriva in un momento sicuramente indicativo per entrambe: i biancorossi devono riscattare il deludente pari casalingo, a reti bianche, contro il Castrovillari mentre la Reggioravagnese, invece, la sconfitta con polemiche rimediata tra le mura amiche contro la Rossanese.

A pari merito, a quota 3 punti, ci sono Isola Capo Rizzuto e Virtus Rosarno che si sono affrontate settimana scorsa e con gli amaranto vittoriosi per 2-1. La squadra isolana, che vorrà riprendere il cammino, ospiterà un ruvido Brancaleone mentre la compagine rosarnese, invece, sarà di scena sul campo di un Soriano-Fabrizia che si lecca le ferite di queste prime due uscite e, proprio per questo, altamente pericoloso.

Cercano la prima vittoria in campionato invece le due neopromosse Trebisacce e DB Rossoblù Luzzi, una di fronte all'altra. I delfini giallorossi stanno ancora approcciando con il massimo campionato regionale; la squadra di mister Salerno non può fare altri rallentamenti per non veder distanziarsi di già la corsa ai vertici. Chiudono il programma Palmese-Cittanova, in una sorta di derby della Piana e che vede le due squadre attualmente con un solo punto in classifica.

Il prossimo turno

Bocale-Reggioravagnese

Castrovillari-Praiatortora

Gioiese-Stilomonasterace

Isola CR-Brancaleone

Palmese-Cittanova

Paolana-Rossanese

SorianoFabrizia-Virtus Rosarno

Trebisacce-DB Rossoblù Luzzi