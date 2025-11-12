Proseguirà in altra data Castrovillari–Rossanese, interrotta per impraticabilità. Ammende, squalifiche e inibizioni nei tornei regionali: ecco tutti i provvedimenti ufficiali

Dopo la nona giornata dei campionati di Eccellenza e Promozione, il Giudice Sportivo ha reso noti i provvedimenti disciplinari e le decisioni relative alle gare dello scorso weekend.

Nel massimo torneo regionale, l’attenzione si concentra sulla sfida tra Castrovillari Calcio e Rossanese, interrotta al 12’ della ripresa sul punteggio di 1-0 per i padroni di casa a causa dell’impraticabilità del terreno di gioco. Il Giudice Sportivo, applicando l’articolo 33 comma 4 del regolamento LND, ha disposto la prosecuzione della partita in altra data, a partire dalla stessa situazione di gioco in corso al momento dell’interruzione. Tra le sanzioni economiche, 200 euro di ammenda al Castrovillari Calcio.

Sul fronte disciplinare, ammonizione per i dirigenti Circosta (Polisportiva Gioiese) e Monardo (Soriano 2010), oltre che per gli allenatori Crupi (Reggio Ravagnese) e Papaleo (Stilomonasterace).

Due giornate di squalifica per Pinto Lopes Da Cos Cizario (Brancaleone), mentre Sbrissa (Trebisacce) dovrà saltare una gara. Una giornata di stop anche per Tripodi (Brancaleone) e Guerrisi (Virtus Rosarno), entrambi per recidiva in ammonizione.

Nei due gironi del campionato di Promozione, numerosi i provvedimenti dopo le gare dell’8 e del 9 novembre.

Tra i dirigenti, ammonizione per De Giorgio (Deliese) e Stilla (Kratos Bisignano), mentre Foresta (Mesoraca) e Casciano (Pro Pellaro) sono stati inibiti fino al 19 novembre, stessa data di scadenza anche per il medico Scarcella (Corigliano Marca).

Sul fronte tecnico, ammonizione per Cormaci (Melito), Trimboli (Bianco), Pirillo (Amantea), Mangiapane (Comprensorio Capo Vaticano), Varacalli (Mesoraca) e Aquilino (Pro Pellaro).

Tra i calciatori, Vona (Union Kroton) sconta una giornata di squalifica per espulsione diretta, mentre per recidiva in ammonizione dovranno fermarsi un turno Cecreta (Cassano Sybaris) e Bertucci (Scalea). Squalificati per lo stesso motivo Caraballo e Mammoliti (Bianco).