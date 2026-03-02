Verso lo sprint finale il campionato di Eccellenza, che nel weekend appena concluso ha archiviato anche la ventitreesima giornata. Tanti i protagonisti catturati, come accade settimanalmente, dalla redazione sportiva di LaC News24 e riproposti nella Top 11 che riassume la giornata. Innanzitutto, l’allenatore della settimana è Giuseppe Papaleo, ormai quasi un cliente fisso: poker dello Stilomonasterace in casa della DBR Luzzi.

La difesa

Come al solito, 3-4-3 di base con la porta che vede una new entry: Iurino del Castrovillari custodisce lo 0-0, e il clena sheet, contro il Brancaleone parando un calcio di rigore. Grande esperienza nel terzetto difensivo dal momento che a formarlo è innanzitutto Ghergo, capitano dello Stilomonasterace chenon segna ma partecipa da protagonista al poker in terra cosentina. una roccia anche Condomitti del Soriano Fabrizia che batte la Reggioravagnese mentre chiude Tapia, in gol nel 2-2 contro l'Isola CR.

Il centrocampo

A centrocampo sale in cattedra Francesco Filì, dal momento che il calciatore della Virtus Rosarno è autore di una doppietta nel 3-1 rifilato al Bocale. Esulta anche Lagatta che tampona il momento difficile dell'Isola Capo Rizzuto, mentre Rajchenberg della Palmese crea non pochi pensieri proprio all'Isola CR. Chiude il quartetto Andrea D'Agostino del Brancaleone.

L’attacco

Un tridente da urlo e che è interamente incentrato in un nome e un cognome: Attilio Angotti. L'attaccante della Paolana sta facendo una stagione pazzesca e ieri, in casa della Gioiese, ha addirittura messo a segno un poker. Mostra i muscoli il Trebisacce che, nel derby contro la Rossanese, vince 4-0 e con Cruz protagonista: doppietta e rigore procurato. Chiude il tridente offensivo Florez del Soriano Fabrizia.