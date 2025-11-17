La compagine viola cade per 3-1 in terra vibonese. Il tecnico: «Dopo tutte le vicissitudini che sono successe, sfido chiunque a giocare una partita di Eccellenza e comportarsi come abbiamo noi oggi»

Non c'è pace per la Gioiese che cade anche a Soriano in occasione della decima giornata del campionato di Eccellenza. La compagine viola, dopo le ultime settimane di passione e che hanno in parte destabilizzato l'ambiente, non riesce a rialzarsi dalle sabbie mobili in cui è finita, ovvero nella zona play out. La formazione di mister Ficarra cade infatti per 3-1 contro il Soriano Fabrizia, ma con la consapevolezza di non aver demeritato affatto.

Parla Ficarra

Ecco le sensazioni del tecnico viola, ai microfoni del club locale: «Primo tempo giocato alla pari contro una squadra ben organizzata, ben messa in campo e che dirà la sua per una posizione importante. Abbiamo inoltre schierato nove undicesimi provenienti dal nostro settore Under e, nonostante ciò, abbiamo giocato appunto alla pari. Anzi, alla fine dei conti posso dire che avremmo potuto fare qualcosa in più, senza però nulla togliere al Soriano Fabrizia. Purtroppo, dopo tutte le vicissitudini che sono successe in casa Gioiese, sfido chiunque a giocare una partita di Eccellenza e comportarsi come abbiamo noi oggi, sfoderando una prestazione straordinaria».