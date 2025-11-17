Pesante blitz del Bocale in "casa" della Rossanese, con i biancorossi che vincono di misura grazie a un gran gol di Puntoriere e salgono a centro classifica nel campionato di Eccellenza, inanellando il secondo risultati utile consecutivo.

Parla Cogliandro

Nel post partita ai microfoni ufficiali del club, si è espresso il presidente biancorosso, Filippo Cogliandro: «Inizio col dire che ci siamo divorati l'impossibile, ma devo fare anche i complimenti alla Rossanese per l'accoglienza fornita. Non l'ho vista una squadra in crisi, come invece può dire la classifica, anche perché ci ha messo in difficoltà. In ogni caso le occasioni più nitide le abbiamo avute noi, Nel complesso i ragazzi sono stati bravi a seguire tutte le direttive di mister Lo Gatto e lo si è visto, poiché è stata una squadra compatta e con un po' più di fortuna avremmo potuto fare anche un risultato più rotondo. Menzione per il nostro portierino Amendola, autore di almeno due miracoli su loro iniziative offensive, ma lui rientra tra i tanti Under di valore che abbiamo».