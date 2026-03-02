Entrambe le squadre, alla vigilia della ventitreesima giornata del campionato di Eccellenza, stazionavano nell'anticamera delle prime cinque posizioni e per questo era un match interessante e con vista sul quinto posto. Bocale e Virtus Rosarno erano una di fronte all'altra, ma con i biancorossi che devono cedere davanti ai propri tifosi per 1-3: apre le danze Khoris, poi sale in cattedra Filì con una doppietta mentre il gol locale porta la firma di Gomez, a otto minuti dal termine.

Parla Lo Gatto

Ecco l'analisi di mister Piero Lo Gatto, al termine della sfida: «Fino al gol preso su punizione, la squadra stava facendo bene e teneva un buon possesso palla. Una volta incassata la prima rete abbiamo cercato di reagire ma siamo stati puniti con lo 0-2, da lì tutta la partita è diventata in salita. Certo, sono cose che succedono anche perché siamo una squadra giovane e, di fatti, contro la Virtus Rosarno è mancata un po' di esperienza poiché loro sono stati più cattivi di noi».

Ecco, in poche parole, quale è stata la differenza: «Noi abbiamo giocato meglio a calcio, ma loro sono stati più cattivi e hanno portato via i tre punti. Ci è mancata la cattiveria agonistica, ma dal punto di vista tecnico i ragazzi hanno sempre giocato la palla».