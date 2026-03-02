I biancorossi cadono per 1-3 contro i pianigiani: «Ci è mancata un po' di esperienza e, soprattutto, la cattiveria agonistica»
Tutti gli articoli di Sport
PHOTO
Entrambe le squadre, alla vigilia della ventitreesima giornata del campionato di Eccellenza, stazionavano nell'anticamera delle prime cinque posizioni e per questo era un match interessante e con vista sul quinto posto. Bocale e Virtus Rosarno erano una di fronte all'altra, ma con i biancorossi che devono cedere davanti ai propri tifosi per 1-3: apre le danze Khoris, poi sale in cattedra Filì con una doppietta mentre il gol locale porta la firma di Gomez, a otto minuti dal termine.
Parla Lo Gatto
Ecco l'analisi di mister Piero Lo Gatto, al termine della sfida: «Fino al gol preso su punizione, la squadra stava facendo bene e teneva un buon possesso palla. Una volta incassata la prima rete abbiamo cercato di reagire ma siamo stati puniti con lo 0-2, da lì tutta la partita è diventata in salita. Certo, sono cose che succedono anche perché siamo una squadra giovane e, di fatti, contro la Virtus Rosarno è mancata un po' di esperienza poiché loro sono stati più cattivi di noi».
Ecco, in poche parole, quale è stata la differenza: «Noi abbiamo giocato meglio a calcio, ma loro sono stati più cattivi e hanno portato via i tre punti. Ci è mancata la cattiveria agonistica, ma dal punto di vista tecnico i ragazzi hanno sempre giocato la palla».