I biancorossi vincono per 2-1 e salgono a quota undici punti in classifica: «La differenza era evidente, ma in alcune fasi ci siamo rilassati»

Seconda vittoria consecutiva e terzo risultati utile di fila per il Bocale che, nel settimo turno del campionato di Eccellenza, batte di misura il Cittanova per 2-1 e sale a centro classifica. Una vittoria che fa respirare la formazione biancorossa e la rilancia verso le sue reali potenzialità. Succede tutto nel primo tempo con D'Orta che sblocca dopo venti minuti e, a cinque minuti dal duplice fischio, impacchetta anche l'assist per il raddoppio firmato da Gomez in tuffo di test. Proprio sul finire di tempo il Cittanova accorcia le distanze con Mboup, ma nella ripresa il parziale non cambierà. Nobile gesto, ma non stupisce dal momento che si tratta del presidente biancorosso Filippo Cogliandro, che a inizio partita tiene a ricordare Enzo Borgia, storico preparatore dei portieri e tra gli eroi di quel Bocale che ottenne la promozione in Eccellenza nel 2018.

Le parole di Cogliandro

Tornando alla partita, ecco le parole del già menzionato Filippo Cogliandro: «Innanzitutto il pro di questa vittoria è che abbiamo dato soddisfazione ai nostri tifosi, anche se il divario era evidente e, in alcune fasi della gara, ci siamo un po' rilassati e non dovevamo. Inoltre anche il fatto di aver inserito in campo ben sette Under, peraltro anche con il bel gol di De Simone però annullato. Ci prendiamo comunque questi tre punti che sono oro colato e che ci portano a centro classifica, verso il nostro obiettivo che è la salvezza».