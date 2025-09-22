Coincide con un pareggio l'esordio casalingo stagionale del Bocale dopo il successo, al debutto stagionale, contro il Trebisacce. In occasione della seconda giornata del campionato di Eccellenza, infatti, la squadra biancorossa impatta 0-0 contro il Castrovillari che torna con un punto prezioso. Rammarico invece per la formazione di mister Lo Gatto che deve vedere questa X come due punti persi.

Il rammarico di Lo Gatto

Non proprio al miele infatti le parole del tecnico biancorosso, dopo il pareggio casalingo: «Nel primo tempo abbiamo giocato, creato e preso un palo anche se dagli esterni mi aspettavo qualcosa in più. Nella ripresa ho fatto qualche cambio per cercare di sbloccare la gara, perché una volta sbloccata non sarebbe sicuramente finita solo 1-0, anche perché il Castrovillari è rimasto chiuso dietro la linea della palla e, per noi, trovare gli spazi giusti non era facile. Eppure abbiamo avute tante occasioni, ma la partita era destinata così».

Cacciare la paura

Il termine paura, per il tecnico, non deve esistere nel vocabolario della squadra: «Abbiamo avuto paura anche di fare l'uno contro uno, ma io non voglio gente che ha paura perché voglio portare il Bocale in alto e la società ha speso cifre importanti. Sono molto arrabbiato e rammaricato, ma dobbiamo rimboccarci le maniche e pensare al derby contro la Reggioravagnese che avremmo potuto affrontare con più tranquillità e da primi in classifica».