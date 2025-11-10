La scottatura di una sconfitta che il Bocale ha assaporato fino ai minuti di recupero. La formazione biancorossa infatti, in occasione della nona giornata del campionato di Eccellenza, impatta in casa contro il Brancaleone e con quest'ultimo che sfiora il colpaccio. Succede tutto nel finale con l'iniziale vantaggio di Tripodi e il pareggio, in pieno recupero, del capitano Max Barnofsky. Un punto che muove la classifica ma non allontana il pericolo della zona rossa.

Parla Cogliandro

Nel post partita a parlare è stato il presidente Filippo Cogliandro: «C'è innanzitutto da dire che ci siamo divorati l'impossibile ed è proprio questo il rimprovero che faccio soprattutto agli attaccanti che, in questo momento, non stanno incidendo come dovrebbero. Fortunatamente però siamo riusciti a riprendere la partita con il nostro capitano e, vedendo come è maturato, devo dire che ci prendiamo questo punto che è oro colato. Proprio la fase realizzativa attualmente è la nostra pecca, soprattutto se pensiamo che su novanta minuti, l'85% del tempo abbiamo avuto il possesso palla complice anche l'inferiorità numerica del Brancaleone. Nel finale abbiamo incassato un gol stupido che ha fruttato il loro vantaggio mettendoci in difficoltà, poi come detto siamo stati bravi e fortunati nel recuperare». Per il Bocale, adesso, all'orizzonte c'è la delicata trasferta in casa della Rossanese che non viaggia in acque tranquille.