Una sola sconfitta nelle ultime sei gare per il Brancaleone che si conferma squadra ostica e con potenziale. I leoni rossoblù, in occasione della nona giornata del campionato di Eccellenza, assaporano la vittoria in casa del Bocale che la riprende però in pieno recupero con Barnofsky, che pareggia l'iniziale vantaggio di Tripodi. Alla formazione di mister Francesco Criaco rimane però la prestazione nonostante l'inferiorità numerica.

Le parole di Criaco

Nel post partita, ecco le parole dello stesso mister Criaco: «Tra il primo e il secondo tempo ho chiesto ai ragazzi una partita di lotta e sacrificio e, soprattutto, ho chiesto di far uscire fuori l'identità di gruppo che è sempre più coeso e che, in queste situazioni eccezionali, concede il meglio di sé. Il nostro obiettivo quest'anno è quello di migliorare gradualmente e alimentare il percorso di crescita. Fino a questo momento il percorso è in linea con ciò che abbiamo in mente di fare».

Sulla decisione delle porte chiuse: «Questo era un derby e i derby vanno giocati con i tifosi sugli spalti, perché se anche il sano agonismo viene meno fa male allo sport dilettantistico».