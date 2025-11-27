Tre punti in undici partite e un penultimo posto in classifica che sembrava un mero miraggio solamente fino a qualche mese fa, prima dell'inizio del campionato di Eccellenza. Eppure attualmente la situazione del Cittanova è alquanto delicata, ma non compromessa. La dirigenza giallorossa sta tentando il tutto per tutto per salvare il blasone e la storia di una maglia gloriosa, cercando di sistemare le cose a partire dalla guida tecnica.

Le prime parole di Germano

A tal proposito, nelle ultime ore è stata resa nota la scelta del nuovo allenatore che è ricaduta su Franco Germano. Si affida all'usato sicuro dunque la società cittanovese, visto anche curriculum e la grande esperienza del tecnico, essendosi seduto su panchine di grande rilievo come (tra le altre): Castrovillari, Paolana, Luzzese, Rossanese, Acri, Cirò, San Fili, Corigliano e Silana.

Una scelta coraggiosa quella dello stesso Germano, che di fatti non si è mai tirato indietro. Ecco le sue parole, in esclusiva ai microfoni di LaC News24: «Sicuramente è una sfida stimolante, dal momento che stiamo parlando di una società blasonata e dal passato importante con una Serie D alle spalle e sfide di blasone contro piazze come Bari, Catania o Palermo. Diciamo che non sono amante delle sfide, poiché non ho la bacchetta magica, ma ho sposato la causa perché ci credo, altrimenti non lo avrei fatto. Ho avuto modo di visionare questa squadra contro la DB Rossoblù Luzzi e posso dire che ci sono sei o sette undicesimi veramente bravi. Inoltre De Rose, che è un mio grande amico, quando ha trovato la squadra sulla scrivania del sindaco ha cercato immediatamente di salvare il destino di una città calcisticamente gloriosa. Io farò di tutto per far sì che si avveri il miracolo della salvezza».

Un'impresa da fare

La stagione ancora è lunga e c'è tutto il tempo per risalire la china, ma nella finestra invernale si dovrà mettere mano pesantemente e questo mister Germano lo sa: «Non sono uno sprovveduto, sicuramente nel mercato invernale dovremo integrare almeno cinque o sei giocatori. Lavoreremo sulla testa dei giocatori, perché la stagione non è assolutamente compromessa e nel calcio può succedere di tutto». Non proprio semplice l'esordio del tecnico, che domenica sarà di scena sul campo della Virtus Rosarno.