Va al piccolo trotto il Cittanova che, nell'ottavo turno del campionato di Eccellenza, davanti al proprio pubblico non va oltre lo 0-0 contro l'Ardore registrando il suo terzo pareggio di fila ma, tutto sommato, allunga a sei la striscia di risultati utili consecutivi. Partita fiacca e senza grandi spunti, con gli ospiti che forse ci mettono più agonismo rispetto ai giallorossi, con questi ultimi pericolosi realmente in una sola occasione, quella di Rechichi, trovando però la bella risposta di Fraga. Alla fine è un punto a testa ma con la formazione di Crucitti che avrebbe potuto fare di più.

Si poteva fare di più

Un pareggio che lascia leggermente l'amaro in bocca non tanto per le circostanze quanto per aver ancora perso terreno rispetto alla linea di marcia e, di questo, ne è consapevole il tecnico Crucitti che analizza così la gara ai microfoni ufficiali del club: «Ci aspettavamo una gara di questo tipo, con l'Ardore brava a sporcare la partita su alcune situazione dove noi abbiamo fatto fatica e con loro che sono venuti a prenderci uomo a uomo. Nei singoli non abbiamo spinto come avremmo dovuto e di questo potevamo fare meglio, poiché siamo caduti nel tranello di concedergli proprio questo. Non siamo stati bravi a vincere le seconde palle mentre loro, forse anche per caratteristiche, erano più pronti. Potevamo fare meglio sotto porta nel primo tempo ma, nel complesso devo dire che non siamo stati all'altezza della gara».

E ancora: «Ora dobbiamo archiviare e pensare a preparare la prossima gara in casa dell'Isola Capo Rizzuto, cercando però di ritrovare quell'atteggiamento di cattiveria agonistica che ultimamente ci sta mancando. L'obiettivo rimane quello della salvezza ma se porti un punticino in casa poi fai fatica, perché il girone di ritorno è tutto un altro campionato e non possiamo permetterci di fare queste partite».