Dopo un periodo apparentemente tranquillo, il Covid ha fatto ancora una volta capolino nel massimo campionato di calcio regionale. In questa occasione, il virus ha colpito il gruppo squadra del Boca Nuova Melito, formazione in piena corsa salvezza. Sarebbero infatti 7 i casi di positività registrati in casa reggina, dopo i tamponi effettuati nel tardo pomeriggio di ieri. La societ ha già inoltrato comunicazione al Cr Calabria, si attende dunque la decisione, che potrebbe quindi portare al rinvio della sfida casalinga contro l'Acri. Si attende per oggi l'ufficialità.

Per quando riguarda il resto della giornata, il big match si giocherà a Cosenza e vedrà di fronte terza contro quarta. Morrone-Paolana, potrebbe infatti essere decisiva per quello che riguarda il posizionamento finale delle due squadre nella griglia play off. Spettatrice interessata, alla quale farebbe anche piacere un pari fra Morrone e Paolana, sarà la Reggiomediterranea seconda della classe, impegnata in casa contro lo Stilomonasterace. Partita interessante anche quella che vedrà la capolista Locri, impegnata al Longobucco di Scalea, contro i padroni di casa guidati da Saverio Gregorace. La formazione reggina cerca i 3 punti per avvicinare la matematica promozione in Serie D, dall'altro lato la squadra tirrenica, vuole il successo per non perdere terreno dai play off.

In coda alla classifica l'incontro più delicato sarà quello che si giocherà al "Sant'Antonio" di Isola Capo Rizzuto, con i padroni di casa allenati da Andrea Parentela che ospiteranno il Gallico Catona. Con un successo la formazione crotonese, attualmente il zona play out a quota 26 punti, avvicinerebbe proprio i reggini che si trovano sul confine tra spareggi e salvezza diretta a quota 30, insieme a Gioiosa Jonica (che riceverà la visita del Sersale) e Stilomonasterace.

La giornata

Boca Melito-Acri

Bovalinese-Soriano

CotroneiCaccuri-Roccella

Gioiosa J.-Sersale

Isola CR-Gallico Catona

Morrone-Paolana

Reggiomediterranea-Stilomonasterace

Scalea-Locri