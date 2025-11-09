La squadra tirrenica batte 2-0 i reggini e si porta a quota 23 punti in classifica, guadagnando 2 punti sul secondo posto del Trebisacce. Sospesa per maltempo Castrovillari-Rossanese
Oggi pomeriggio si è disputato il nono turno del campionato di Eccellenza, caratterizzato dal maltempo: molte gare sono iniziate in ritardo o sono state interrotte a causa della forte pioggia: è il caso di Castrovillari-Rossanese, sospesa definitivamente per impraticabilità del campo con i padroni di casa in vantaggio per 1-0.
Di seguito vi proponiamo i risultati finali, la classifica aggiornata e il programma della prossima giornata, che vedrà le sedici squadre del massimo torneo regionale tornare in campo domenica 16 novembre.
I risultati
Bocale Calcio Admo – Brancaleone 1-1
Castrovillari Calcio – Rossanese sosp.
D. B. Rossoblu Luzzi – Cittanova 3-1
Digiesse PraiaTortora – Virtus Rosarno 2-0
Gioiese – Isola Capo Rizzuto 0-5
Palmese 1912 – Soriano Fabrizia 3-0
StiloMonasterace – ReggioRavagnese 0-0
Trebisacce Calcio – Paolana 0-0
La classifica
Praiatortora 22
Trebisacce 19
Isola CR 17
Paolana 17
Virtus Rosarno 16
Reggioravagnese 14
DB Rossoblù Luzzi 13
Palmese 12
Brancaleone 12
Bocale 12
Stilomonasterace 12
Rossanese 11*
Soriano Fabrizia 7
Gioiese (-1) 5
Cittanova 3
Castrovillari (-8) -6*
*una partita in meno
Il prossimo turno
Brancaleone-Dgs Praiatortora
Cittanova-Stilomonasterace
Isola CR-Trebisacce
Paolana-Castrovillari
Reggioravagnese-Palmese
Rossanese-Bocale
Soriano Fabrizia-Gioiese
Virtus Rosarno-DB Rossoblù Luzzi