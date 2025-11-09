Oggi pomeriggio si è disputato il nono turno del campionato di Eccellenza, caratterizzato dal maltempo: molte gare sono iniziate in ritardo o sono state interrotte a causa della forte pioggia: è il caso di Castrovillari-Rossanese, sospesa definitivamente per impraticabilità del campo con i padroni di casa in vantaggio per 1-0.

Di seguito vi proponiamo i risultati finali, la classifica aggiornata e il programma della prossima giornata, che vedrà le sedici squadre del massimo torneo regionale tornare in campo domenica 16 novembre.

I risultati

Bocale Calcio Admo – Brancaleone 1-1

Castrovillari Calcio – Rossanese sosp.

D. B. Rossoblu Luzzi – Cittanova 3-1

Digiesse PraiaTortora – Virtus Rosarno 2-0

Gioiese – Isola Capo Rizzuto 0-5

Palmese 1912 – Soriano Fabrizia 3-0

StiloMonasterace – ReggioRavagnese 0-0

Trebisacce Calcio – Paolana 0-0

La classifica

Praiatortora 22

Trebisacce 19

Isola CR 17

Paolana 17

Virtus Rosarno 16

Reggioravagnese 14

DB Rossoblù Luzzi 13

Palmese 12

Brancaleone 12

Bocale 12

Stilomonasterace 12

Rossanese 11*

Soriano Fabrizia 7

Gioiese (-1) 5

Cittanova 3

Castrovillari (-8) -6*

*una partita in meno

Il prossimo turno

Brancaleone-Dgs Praiatortora

Cittanova-Stilomonasterace

Isola CR-Trebisacce

Paolana-Castrovillari

Reggioravagnese-Palmese

Rossanese-Bocale

Soriano Fabrizia-Gioiese

Virtus Rosarno-DB Rossoblù Luzzi