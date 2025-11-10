La capolista batte anche la quotata Virtus Rosarno per 2-0 e rimane in testa. il tecnico: «Presto per parlare di classifica, anche perché ci sono squadra attrezzate che ritorneranno»

Era senza dubbio il big match della giornata ma, ancora una volta, il Praiatortora ha chiarito a tutti perché è l'attuale capolista del campionato di Eccellenza. Nel nono turno della Serie A regionale, la compagine all'ombra dell'isola di Dino piega anche la blasonata Virtus Rosarno in quella che era una sfida valevole proprio per le gerarchie di classifica. Alla fine i padroni di casa si impongono per 2-0 grazie alle reti di capitan Petrone e di Santiago Dominguez, rimanendo saldamente in testa alla classifica.

L'analisi di Viscardi

E non è certamente un caso dunque tale primato, soprattutto con nove giornate alle spalle. Nel post partita, si è espresso il tecnico Salvatore Viscardi: «Innanzitutto voglio dire che dedichiamo questa vittoria al nostro direttore sportivo Vincenzo Cunsolo, che ha da poco perso la cara mamma. Partita preparata in maniera perfetta durante la settimana e, soprattutto, affrontata con l'atteggiamento giusto da parte dei ragazzi. Siamo stati bravi a togliere il gioco ai loro due centrali Oliveira e Capozucchi e mettendoli in difficoltà. Siamo stati bravi inoltre sui duelli e sulle seconde palle, ma principalmente siamo stati perfetti nel misurare la cattiveria agonistica».



I tirrenici guardano tutti ancora dall'alto in basso: «Stiamo lavorando bene - continua il tecnico - ma è troppo presto per parlare di classifica anche perché, secondo me, ci sono dietro delle squadre che ritorneranno. Il nostro obiettivo è quello di migliorare allenamento dopo allenamento».