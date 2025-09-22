Due vittorie su due per il Praiatortora che sale a quota 6 punti in classifica, volando in cima insieme a Paolana e Rossanese. Nella seconda giornata del campionato di Eccellenza, infatti, il club tirrenico batte di misura il Trebisacce bissando il successo all'esordio stagionale contro la Gioiese. Una vittoria che coincide anche con l'esordio casalingo della formazione di mister Salvatore Viscardi. A decidere la gara è stato il fantasista Andrea Puoli, chirurgico nello stacco di testa che vale l'1-0 finale.

La decide Puoli

Nel post gara, ai microfoni ufficiali del club, si è espresso proprio il man of the match Andrea Puoli: «Innanzitutto sono felice per il gol perché aveva un significato speciale: mentre pranzavo mi è arrivata la notizia che è venuto a mancare il nonno della mia fidanzata, persona per me molto importante, e dunque questo gol l'ho sentito da dentro dal momento che mi ha dato forza».

Un Praiatortora che sembra in salute e che si divide tra campionato e Coppa Italia Dilettanti: «In questo momento stiamo lavorando tanto, ma era fondamentale vincere e lo abbiamo fatto. Mercoledì c'è la partita di Coppa contro la Paolana che per noi è come un derby. Da quattro anni riusciamo a centrare i quarti di finale contro di loro, speriamo di proseguire la striscia positiva».