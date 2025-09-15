La prima uscita stagionale è sempre un'incognita e può riservare anche qualche buccia di banana, fondamentale dunque cercare di evitarle per partire col piede giusto. Questo è ciò che ha fatto il Praiatortora che arriva all'esordio stagionale nel campionato di Eccellenza con una vittoria che non solo regala i primi tre punti stagionali, ma anche il primo successo per mister Salvatore Viscardi sulla panchina del club tirrenico. Come detto, la trasferta per andare ad affrontare la Gioiese (sul neutro di Rosarno) poteva celare delle insidie ma la compagine praiese le ha sapute gestire. Vantaggio ospite con Thiakanè, poi gli spettri della beffa a causa di un autogol e, infine, capitan Petrone regala il successo.

Le parole di Viscardi

A parlare della sfida è stato proprio il tecnico Viscardi: «Era molto difficile perchè avevamo poche informazioni sulla Gioiese, quindi siamo stati maggiormente bravi a portare il bottino pieno a casa contro una squadra, quella viola, che fa della corsa la sua arma migliore. Abbiamo sofferto il giusto e siamo stati cinici nel primo tempo ed esperti nella ripresa, ci teniamo stretti i tre punti».



Buone risposte dal punto di vista tecnico e atletico dunque, ma il percorso è lungo: «Troppo presto ancora per esprimerci nella nostra condizione - continua il tecnico - sappiamo che dobbiamo lavorare giorno dopo giorno e, da martedì, bisogna pensare solo al Trebisacce dal momento che è una squadra strutturata e difficile da affrontare dal momento che parte con una base solida di anni».