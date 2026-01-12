Secco 3-0 dei tirrenici ai danni della Gioiese e Trebisacce raggiunto al primo posto: «Abbiamo avuto sei o sette palle gol, e una squadra come la nostra deve concretizzarle. Su questo aspetto bisogna migliorare»
Con l'avvento del 2026, il Praiatortora si riprende subito quello che aveva perso circa un mese fa: la vetta. La formazione di mister Salvatore Viscardi, infatti, in occasione della prima giornata di ritorno del campionato di Eccellenza batte in maniera netta la Gioieese (3-0) e in virtù del contemporaneo pareggio del Trebisacce a Bocale, aggancia i delfini giallorossi in vetta. Doppietta di Maitini e gol di Petrone su rigore per i tirrenici.
Le parole di Viscardi
Al termine dei novanta minuti si è espresso il tecnico Salvatore Viscardi: «Diciamo che prima della gara avevamo un po' di ansia perché, dopo venti giorni di stop, nessuno può sapere l'approccio alla partita. Avevo chiesto ai ragazzi di essere pragmatici, e loro sono stati bravi ancora una volta a imporre il nostro gioco contro un avversario che ha combattuto tanto e che non conoscevamo, dal momento che è cambiato parecchio nel mercato invernale. Abbiamo avuto sei o sette palle gol e su questo aspetto dobbiamo essere più cinici, perché su sei o sette occasioni una squadra come la nostra deve buttarla dentro».
Praiatortora che aggancia dunque in vetta alla classifica il Trebisacce, e destino vuole che proprio nel prossimo turno ci sia lo scontro diretto: «Siamo contenti di giocare questo tipo di partita così importante. A inizio stagione volevamo costruirci un obiettivo di vertice e ci stiamo riuscendo» conclude Viscardi.