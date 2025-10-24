Sei giornate alle spalle non sono sufficienti per delineare una chiara classifica, ma sono abbastanza per analizzare i primi dati e, soprattutto, l'andamento delle compagini. Nel prossimo week end si giocherà il settimo turno del campionato di Eccellenza con un Praiatortora che vuole difendere la vetta, la Paolana e la Reggioravagnese che la insidiano e Virtus rosarno e DBR Luzzi alla ricerca di sè stessi. Insomma, anche in questa domenica il menù è interessante. Ecco il programma.

In tre per la vetta

Continua a volare alto il Praiatortora, reduce dalla sconfitta in terra luzzese e con la vetta solitaria. La formazione di mister Viscardi tornerà adesso allo stadio Mario Tedesco, vero e proprio fortino, e ospiterà uno Stilomonasterace che arriva dallo scivolone interno e ha voglia di riscatto.

Come detto, inseguono a due lunghezze di distanza Paolana e Reggioravagnese. La squadra di Andreoli ha trovato tre punti pesanti contro il Soriano Fabrizia ma, per non vanificarli, deve dare continuità e cercare di vincere sull'ostico campo di una Palmese che, d'altro canto, gioca bene ma non riesce a decollare completamente ed è relegata nelle zone calde. I riflettori, però, saranno senza dubbio puntati sul match tra DBR Luzzi e Reggioravagnese, con i cosentini che in settimana hanno annunciato lo scossone in panchina con l'esonero di mister Salerno e, al suo posto ,Andrea Spinelli. La compagine amaranto, invece, forte della miglior difesa del campionato vuole approfittare del momento di difficoltà rossoblù e fare il blitz.

Le altre

Gli ultimi due posti play off sono attualmente occupati da Trebisacce e Virtus Rosarno che si sono scontrati proprio sette giorni fa. Nuotano leggeri e veloci i delfini giallorossi, con nove gol fatti nelle ultime due uscite. I giallorossi, in cerca della quinta vittoria consecutiva, ospiteranno il Brancaleone. Momento delicato invece per la formazione rosarnese che deve ritrovare innanzitutto la propria identità se vuole fare il campionato prefissato. Il match di Castrovillari, almeno sulla carta, sembra abbordabile ma deve servire come ponte per un lancio definitivo.

ha già dimostrato le sue potenzialità l'Isola Capo Rizzuto di mister Gregorace che, domenica, farà visita a un Soriano-Fabrizia sempre più nell'oblio e che deve ritrovarsi se vuole uscire dalle zone pericolose dove al momento è relegato. Chi deve riconquistare l'entusiasmo è la Rossanese, senza vittoria da quattro turni e senza nessun altro passo falso consentito se vuole insidiare i vertici. I rossoblù saranno di scena in casa della Gioiese. Chiude il programma Bocale-Cittanova, con i padroni di casa in cerca della seconda vittoria consecutiva per uscire definitivamente dalla zona rossa.

Il prossimo turno

Bocale-Cittanova

Castrovillari-Virtus Rosarno

DBR Luzzi-Reggioravagnese

Praiatortora-Stilomonasterace

Gioiese-Rossanese

Palmese-Paolana

Soriano Fabrizia-Isola CR

Trebisacce-Brancaleone