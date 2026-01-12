Il 2026 del campionato di Eccellenza si apre subito con uno scossone ai vertici, dal momento che il Trebisacce frena la sua corsa in quel di Bocale e viene agganciato in vetta alla classifica dal Praiatortora. In occasione della prima giornata del girone di ritorno, i delfini giallorossi impattano in terra reggina per 1-1: vantaggio lampo, dopo un minuto e mezzo, grazie al colpo di testa di Lamberti, ma nella ripresa i ragazzi di mister Lo Gatto la riprendono grazie al nuovo acquisto Fernandez.

Le parole di Rugiano

Composte le parole del direttore sportivo Rugiano al termine della sfida: «Come abbiamo potuto vedere, è stata una partita intensa e maschia nonché giocata ad alti ritmi. Abbiamo avuto qualche occasione dubbia ma anche l'arbitro a volte può sbagliare, detto ciò accettiamo il responso del campo e il conseguente pareggio e pensiamo alla prossima. Siamo una squadra giovane e a volte veniamo sopraffatti dalla foga di vincere la partita, questo ci fa perdere la testa e non stiamo in partita in maniera lucida perché cerchiamo di aggiustarla con la giocata del singolo. Dobbiamo imparare a stare tranquilli e aspettare la giocata. Adesso c'è il big match di vertice contro il Praiatortora e dobbiamo incentrare tutta la concentrazione su questa sfida».