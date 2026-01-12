I delfini impattano per 1-1, le parole del ds: «La frenesia di sistemare subito le cose non ci fa stare in partita in maniera lucida»
Il 2026 del campionato di Eccellenza si apre subito con uno scossone ai vertici, dal momento che il Trebisacce frena la sua corsa in quel di Bocale e viene agganciato in vetta alla classifica dal Praiatortora. In occasione della prima giornata del girone di ritorno, i delfini giallorossi impattano in terra reggina per 1-1: vantaggio lampo, dopo un minuto e mezzo, grazie al colpo di testa di Lamberti, ma nella ripresa i ragazzi di mister Lo Gatto la riprendono grazie al nuovo acquisto Fernandez.
Le parole di Rugiano
Composte le parole del direttore sportivo Rugiano al termine della sfida: «Come abbiamo potuto vedere, è stata una partita intensa e maschia nonché giocata ad alti ritmi. Abbiamo avuto qualche occasione dubbia ma anche l'arbitro a volte può sbagliare, detto ciò accettiamo il responso del campo e il conseguente pareggio e pensiamo alla prossima. Siamo una squadra giovane e a volte veniamo sopraffatti dalla foga di vincere la partita, questo ci fa perdere la testa e non stiamo in partita in maniera lucida perché cerchiamo di aggiustarla con la giocata del singolo. Dobbiamo imparare a stare tranquilli e aspettare la giocata. Adesso c'è il big match di vertice contro il Praiatortora e dobbiamo incentrare tutta la concentrazione su questa sfida».