Oggi pomeriggio si è disputata l’ottava giornata del campionato di Eccellenza. Di seguito, vi proponiamo i risultati finali, la classifica aggiornata e il programma del prossimo turno, che vedrà le sedici squadre del massimo torneo regionale scendere in campo domenica 9 novembre alle 14.30.

Tensione durante Rossanese-Trebisacce, pietre e bottiglie contro la tifoseria ospite: ferita una donna

I risultati

Brancaleone-Castrovillari 3-0
Cittanova-Dgs Praiatortora 0-5
Isola CR-Palmese 3-2
Paolana-Gioiese 4-0
Reggioravagnese-Soriano Fabrizia 1-3
Rossanese-Trebisacce 0-4
Stilomonasterace-DB Rossoblù Luzzi 0-0
Virtus Rosarno-Bocale 2-0

La classifica

  1. Praiatortora 19
  2. Trebisacce 18
  3. Paolana 16
  4. Virtus Rosarno 16
  5. Isola CR 14
  6. Reggioravagnese 13
  7. Brancaleone 11
  8. Rossanese 11
  9. Bocale 11
  10. Stilomonasterace 11
  11. DB Rossoblù Luzzi 10
  12. Palmese 9
  13. Soriano Fabrizia 7
  14. Gioiese (-1)  5
  15. Cittanova 3
  16. Castrovillari (-8) -6

Il prossimo turno

Bocale Calcio Admo – Brancaleone
Castrovillari Calcio – Rossanese
D.B. Rossoblu Luzzi – Cittanova 
Digiesse PraiaTortora – Virtus Rosarno
Gioiese – Isola Capo Rizzuto  
Palmese 1912 – Soriano Fabrizia
StiloMonasterace – ReggioRavagnese 
Trebisacce Calcio – Paolana