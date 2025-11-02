I delfini giallorossi umiliano i bizantini e restano secondi in classifica: al Rizzo finisce 0-4. La capolista Praiatortora asfalta il Cittanova, mentre la Paolana batte 4-0 la Gioiese. Risorge il Soriano Fabrizia
Oggi pomeriggio si è disputata l’ottava giornata del campionato di Eccellenza. Di seguito, vi proponiamo i risultati finali, la classifica aggiornata e il programma del prossimo turno, che vedrà le sedici squadre del massimo torneo regionale scendere in campo domenica 9 novembre alle 14.30.
I risultati
Brancaleone-Castrovillari 3-0
Cittanova-Dgs Praiatortora 0-5
Isola CR-Palmese 3-2
Paolana-Gioiese 4-0
Reggioravagnese-Soriano Fabrizia 1-3
Rossanese-Trebisacce 0-4
Stilomonasterace-DB Rossoblù Luzzi 0-0
Virtus Rosarno-Bocale 2-0
La classifica
- Praiatortora 19
- Trebisacce 18
- Paolana 16
- Virtus Rosarno 16
- Isola CR 14
- Reggioravagnese 13
- Brancaleone 11
- Rossanese 11
- Bocale 11
- Stilomonasterace 11
- DB Rossoblù Luzzi 10
- Palmese 9
- Soriano Fabrizia 7
- Gioiese (-1) 5
- Cittanova 3
- Castrovillari (-8) -6
Il prossimo turno
Bocale Calcio Admo – Brancaleone
Castrovillari Calcio – Rossanese
D.B. Rossoblu Luzzi – Cittanova
Digiesse PraiaTortora – Virtus Rosarno
Gioiese – Isola Capo Rizzuto
Palmese 1912 – Soriano Fabrizia
StiloMonasterace – ReggioRavagnese
Trebisacce Calcio – Paolana