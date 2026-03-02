Sembra aver ritrovato il giusto equilibrio il Trebisacce che, adesso, ha ripreso a correre come fino a poco tempo fa. Per i giallorossi, in occasione della ventitreesima giornata del campionato di Eccellenza, è arrivata la quarta vittoria consecutiva senza peraltro subire reti. Quella di domenica, inoltre, è stata una vittoria speciale poiché arrivata nel derby contro la Rossanese: un secco 4-0 che proietta i delfini a un secondo posto sempre più in tasca. In copertina Cruz, autore di una doppietta e del rigore trasformato poi da Augustin Leonori. chiude i conti Thomas Heredia.

Parla Malucchi

Ecco le parole di mister Malucchi al termine della gara, ai microfoni di LaC News24: «Siamo andati in vantaggio al primo affondo, ovvero dopo venti secondi. Un gol che ci ha messo in condizione di fare la partita che avevamo preparato e di farlo con maggiore facilità, andando in verticale e facendo il nostro gioco. Di fatti abbiamo chiuso il primo tempo sul 3-0. Nella ripresa abbiamo gestito senza rischiare nulla. Se non ci fossimo stati noi, il Praiatortora avrebbe viaggiato da solo, dunque devo dire che al primo anno di Eccellenza stiamo disputando una grande stagione e faremo di tutto per difendere il secondo posto».