Dimostra ancora una volta di saper nuotare in mare aperto il Delfino giallorosso. Il Trebisacce ferma a sei la striscia di vittorie consecutive ma allunga a sette quella dei risultati utili, dal momento che il big match contro la Paolana finisce a reti inviolate. Eppure la formazione di mister Malucchi, nonostante l'inferiorità numerica, più volte, è andata vicina al vantaggio e cercando fino all'ultimo di vincerla. Il punto interno, comunque, conserva il secondo posto in classifica.

Parla Malucchi

Nel post partita si è espresso il tecnico Malucchi, in esclusiva ai nostri microfoni: «Anche stavolta abbiamo fornito una prestazione di ampio rilievo e dove ci è mancato solamente il gol. Ci abbiamo provato in tutti i modi, cercando di attaccare per tutta la partita, nonostante siamo rimasti in dieci. A parte questo, abbiamo avuto almeno due palle gol clamorose concludendo il match in attacco contro una signora squadra che lotterà fino all'ultimo per i vertici. Noi abbiamo provato a condurla per tutti i novanta minuti, ma nel calcio se non la butti dentro non vinci. La Paolana si è resa pericolosa solamente nei minuti finali, di conseguenza posso rimproverare ben poco ai miei ragazzi anche perché non è facile vincere tutte le partite».

Nel frattempo il Trebisacce continua a primeggiare: «Fino a oggi - continua Malucchi - abbiamo dimostrato di poter stare lassù, ma una prima linea di bilancio dovremo tracciarla dopo la fine del girone di andata, quando avremo affrontato tutte le squadre». Nel prossimo turno i giallorossi affronteranno l'Isola capo Rizzuto attualmente terza e a sole due lunghezze.