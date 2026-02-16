Seconda vittoria consecutiva per il Trebisacce che, nel ventunesimo turno del campionato di Eccellenza, batte di misura la Virtus Rosarno mantenendo non solo il secondo posto ma allungando anche sulle inseguitrici. Un 1-0 che fa pensare a una partita chiusa ma che, in realtà, ha racchiuso emozioni e tante occasioni: il rigore parato da Cautela, quello sbagliato da Cruz e infine il gol vittoria di Julian Leonori su cross di Pompameo. Insomma, non si sono fatti mancare nulla i giallorossi che proseguono nella loro marcia.

Parla il ds Rugiano

Al termine della gara, ai microfoni di LaC News24, si è espresso il direttore sportivo Domenico Rugiano: «Abbiamo affrontato una squadra cinica e che non ne scoprivo di certo io la forza. Quella di mister Nocera era una squadra ben messa in campo che ci chiudeva gli spazi. Dobbiamo capire che non è più come il girone di andata dove tutti ci affrontavano come una matricola, mentre adesso ci studiano nel minimo dettaglio. Abbiamo concesso un'ingenuità sul rigore parato poi dal nostro portiere Cautela, inoltre abbiamo trovato una difesa solida ma alla fine abbiamo trovato la rete dei tre punti».

Nove partita ancora da disputare e con un Trebisacce che non si vuole porre limiti: «Finché la matematica non ci condanna noi vogliamo essere in corsa per qualsiasi obiettivo, che sia il primo o il secondo posto. Cercheremo di dare il massimo e vincerle tutte, consapevoli che è un sogno ma se non ci poniamo obiettivi nn arriveremo mai a traguardi».