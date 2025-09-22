In salita questo avvio di stagione per il Trebisacce che, dopo due giornate del campionato di Eccellenza, è ancora fermo a quota zero punti e con due sconfitte all'attivo. Ciò però non deve ingannare, poiché la squadra giallorossa ha mostrato buone cose in queste prime due uscite, e forse è penalizzata più del previsto dalla classifica. Altra buona prestazione dunque in casa di un avversario quotato come il Praiatortora a cui basta un guizzo di Andrea Puoli che, di testa, insacca per quello che sarà il definitivo 1-0.

Il rammarico di Malucchi

Nel post gara si è espresso il tecnico dei Delfini, Serafino Malucchi: «Devo dire che i ragazzi hanno fatto una grande prestazione nonostante le difficoltà avute in questo ultimo periodo preparatorio, e senza dimenticare alcune importanti perdite che ci stiamo ancora portando dietro. I ragazzi ci tenevano a riscattare la sconfitta di domenica scorsa contro il Bocale, e devo dire che anche stavolta abbiamo perso sull'unica occasione che l'avversario ha avuto nell'arco dei novanta minuti. Purtroppo anche stavolta abbiamo raccolto molto meno di quanto abbiamo seminato, dal momento che abbiamo creato quattro o cinque occasioni nitide ma che non abbiamo saputo sfruttare».

Passi avanti

Insomma, squadra ancora in rodaggio: «Penso che nessuna squadra sia ancora al top della condizione, e lo stesso vale anche noi ma pian piano stiamo migliorando e, rispetto a domenica scorsa, si è visto anche qualche piccolo passo in avanti. Ripeto, l'unico rammarico è che anche oggi abbiamo perso per un singolo episodio».