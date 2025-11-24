Non conosce ostacoli il Trebisacce, una corazzata che continua a marciare senza sosta e con nessun segno di cedimento. Anche in occasione dell'undicesima giornata del campionato di Eccellenza, i delfini giallorossi danzano nel mare dei dilettanti e battono anche il Soriano Fabrizia, inanellando il suo nono risultato utile consecutivo, consolidando il secondo posto e distanziando le inseguitrici ora a cinque lunghezze. Vantaggio lampo con Vico dopo tre minuti e raddoppio di Cruz alla mezz'ora.

Le parole di Malucchi

Le parole di mister Malucchi dopo il match: «Anche stavolta abbiamo offerto una grande prestazione contro un avversario tosto e complicato, ma in questo momento siamo in una fase nella quale esprimiamo una grande determinazione nell'affrontare queste partite, e facendolo peraltro con un gioco propositivo. Siamo determinati a seguire questa strada. Non dobbiamo guardare la classifica, ma solamente preparare la prossima sfida, qualunque essa sia, e affrontarla come le abbiamo affrontate fino a oggi. Praiatortora? Pensiamo a noi stessi».