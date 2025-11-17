Non ci sono più parole per elogiare un Trebisacce devastante sotto ogni punto di vista. La compagine giallorossa è un rullo compressore e non conosce limiti dal momento che registra la sua settima vittoria nelle ultime sei gare e con il miglior attacco del torneo. I Delfini continuano a nuotare veloce e schiantano anche l'Isola Capo Rizzuto, battuta a domicilio con uno straripante 0-5. Una manita che non lascia spazio a dubbi e completata dalle reti di Vico, Cruz, Leonori A., Pompameo e un'autorete di Niakate.

Parla Malucchi

Tre punti che consolidano il secondo posto in classifica, ma adesso accorciano anche la forbice sulla vetta ora distante solamente una lunghezza. Nel post partita si è espresso il tecnico Malucchi, ai microfoni di LaC News24: «Sicuramente fornita una grande prestazione e dunque vanno solo elogi ai miei ragazzi, soprattutto per come stanno proseguendo il cammino e anche stavolta il risultato parla chiaro. Affrontavamo una squadra che era reduce dalle scorie di mercoledì in coppa e, di conseguenza, ha avuto difficoltà a starci dietro, dal momento che abbiamo gestito dall'inizio alla fine».

Come detto, la vetta è distante solamente un punto e, di conseguenza, forse la sbirciatina la si fa. In questo però lo stesso Malucchi rimane con i piedi per terra: «La classifica la guardiamo ma senza darle peso. Noi dobbiamo provare a vincerle tutte anche se sappiamo non sarà facile, ma il nostro percorso deve essere questo. Se a dicembre saremo ancora lì, sarà compito della società e del direttore sportivo Rugiano decidere cosa fare, io non ne ho le competenze. Al momento mi godo questo gruppo».