Prosegue la corsa play off per Paolana e Reggioravagnese, entrambe in casa rispettivamente contro Palmese e DBR Luzzi

Nove giornate al termine del campionato di Eccellenza e tutto ancora in ballo, soprattutto per quel che riguarda la zona play off. Ecco allora il programma del week end.

Il programma

Inizia lo sprint finale per la capolista Praiatortora che corre forte verso la Serie D. Insidioso l'impegno del club tirrenico che fa visita allo Stilomonasterace terzo della classe: uno scontro tra le squadre con più clean sheets in stagione. Secondo posto per il Trebisacce che dovrà approfittare dello scontro sopra citato, ma potrà farlo solamente vincendo in casa di un Brancaleone in odore di play off e proprio da qui passa il destino dei rossoblù.

In piena corsa per i play off, e direttamente interessate agli scontri sopra citati, sono Paolana e Reggioravagnese. Per entrambe impegni casalinghi con la Paolana che ospiterà una Palmese ferita dalla sconfitta di settimana scorsa, mentre la Reggioravagnese attenderà una DBR Luzzi anch'essa ferita e chiamata alla rimonta per l'alta classifica. Punti per la salvezza in palio nel match tra Isola Capo Rizzuto e Soriano Fabrizia. Ultima spiaggia invece per la Gioiese che sarà di scena in casa della Rossanese, se i viola non vincono potrebbero compromettere il percorso salvezza. Sulla carta agevole lo scontro del Bocale in casa del Cittanova, mentre la Virtus Rosarno ospita un Castrovillari anch'esso con l'acqua alla gola ma non ancora rassegnato.

Le partite

Brancaleone-Trebisacce

Cittanova-Bocale

Isola CR-Soriano Fabrizia

Paolana-Palmese

Reggioravagnese-DBR Luzzi

Rossanese-Gioiese

Stilomonasterace-Praiatortora

Virtus Rosarno-Castrovillari