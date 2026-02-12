Dieci giornate al termine della regular season e il countdown, seppur ancora non in maniera esplicita, è già iniziato. Nel week end alle porte spazio alla ventunesima giornata del campionato di Eccellenza. Ecco il programma.

Le prime due

Tutte in campo domenica, comprese le prime due della classe Praiatortora e Trebisacce. Pianifica la fuga la capolista, già a otto lunghezze di vantaggio sui Delfini, e per alimentarla dovranno battere la DB Rossoblù Luzzi che in settimana ha cambiato tecnico. Il Trebisacce ha trovato la sua prima vittoria nel 2026 e adesso cerca continuità per difendere il secondo posto e tenere a bada lo Stilomonasterace. La formazione di mister Malucchi ospiterà una Virtus Rosarno diversa ma in lenta crescita.

Le altre gare

Non si vuole fermare lo Stilomonasterace, vera sorpresa del torneo, attualmente terza ma con le avversarie alle calcagna. La compagine di mister Papaleo proprio per questo non può permettersi di cadere sul più bello e, in casa del Bocale, dovrà lottare per i tre punti. Col fiato sul collo c'è la Paolana, a tre lunghezze, e con la formazione tirrenica che è tra le più in forma del torneo. Terzo posto a tre punti, ma per metterlo di mira bisognerà battere il Soriano Fabrizia sul suo campo.

Corsa a due per il quinto posto (ultimo utile per i play off) tra Reggioravagnese e Palmese. Gli amaranto faranno visita a un'Isola Capo Rizzuto reduce da un periodo opaco, mentre i neroverdi ospiteranno una Rossanese affamata di punti salvezza. Proprio di punti salvezza ha bisogno la Gioiese che, davanti ai propri tifosi, dovrà battere il Brancaleone se vuole ancora sperare. Da ultima spiaggia infine il match tra le ultime due della classe Castrovillari e Cittanova.

Le partite

Bocale-Stilomonasterace

Castrovillari-Cittanova

Praiatortora-Dbr Luzzi

Gioiese-Brancaleone

Isola CR-Reggioravagnese

Palmese-Rossanese

Soriano Fabrizia-Paolana

Trebisacce-Virtus Rosarno