Inizia con un pareggio la stagione sportiva della Palmese, dal momento che i neroverdi inaugurando il campionato di Eccellenza davanti ai propri tifosi con un 1-1 contro la DB Rossoblù Luzzi, squadra costruita per lottare per i vertici. Non c'è la vittoria, ma considerato anche il valore dell'avversario e la prestazione complessiva, l'esordio può essere valutato positivamente. Vantaggio palmisano con Gigi Le Piane nel primo tempo ma poi, nella ripresa, De Nisi pareggia i conti.

Bicchiere mezzo pieno

A ritornare sul match d'esordio è il tecnico neroverde, Saso Bracco: «Per come si era mesa la partita, alla fine bicchiere è mezzo pieno perché avevamo anche diversi assenti e diversi acciaccati, dunque arrivavamo al debutto con molte defezioni. Proprio per questi motivi guardiamo al bicchiere mezzo pieno. Senza dimenticare che abbiamo portato a casa un ottimo punto contro una squadra costruita per vincere il campionato. L'unica cosa che mi è dispiaciuta è come è arrivato il pareggio, perché era evitabilissimo. Avremmo potuto subirlo in altre situazioni ma non in questa».



E ancora: «Se comunque giochiamo con questo cuore, attaccamento e voglia ci divertiamo di sicuro. Ai ragazzi devo dire che hanno disputato una grande gara ed è grazie a loro se lo spirito è cambiato perché hanno capito che con l'atteggiamento avuto nelle due gare di Coppa Italia Dilettanti non andiamo da nessuno parte». Ora per la Palmese testa alla prossima sfida in casa dello Stilomonasterace, in occasione della seconda gara di campionato.