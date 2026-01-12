Ritorna il campionato di Eccellenza, al suo esordio in questo 2026 per la prima giornata di ritorno, e sicuramente i colpi di scena non sono mancati: su tutti l'aggancio in vetta del Praiatortora al Trebisacce. Con il ritorno del massimo campionato regionale, torna anche la consueta Top 11 stilata dalla redazione sportiva di LaC News24. Il primo tecnico del 2026 a entrare nella Top 11 di Eccellenza è Piero Lo Gatto. L'allenatore del Bocale imbriglia infatti il Trebisacce, costringendolo al pari, peraltro un pari che sta stretto ai biancorossi.

La difesa

Consueto 3-4-3 e tra i pali c'è un altro volto del Bocale, ovvero Inturri. Il giovane portiere, proveniente dalla Virtus Rosarno, non ha avuto vita facile contro Cruz e compagni, ma ha saputo rispondere in maniera esemplare con almeno due interventi decisivi (uno sulla linea). La difesa a tre è composta invece da Michelli del Soriano Fabrizia, prova ordinata e senza sbavature sul difficile campo dello Stilomonasterace; De Luca della Paolana che tiene a bada le folate offensive della Virtus Rosarno; da menzionare infine anche la prova di Daffe, terzino del Cittanova che non si è fatto intimorire dall'Isola Capo Rizzuto.

Il centrocampo

Si arriva così al quartetto di centrocampo, dove spicca la bella prova di Maitini. L'argentino del Praiatortora, è stato autore di una doppietta, ma più volte è andato vicino al gol (bello il tiro dalla distanza) ed è stato sempre al centro dell'azione. Due posti per due nomi che si sono affrontati ieri e che sono andari entrambi in rete: Gualtieri per la Db Rossoblù Luzzi e Monteleone della Palmese. Tutti e due ale offensive. Chiude il reparto Zarich dello Stilomonasterace, altra prova d grinta e qualità contro il Soriano Fabrizia.

L’attacco

Si arriva così al tridente offensivo che abbraccia innanzitutto la straripante prova di Luis Simigliani, attaccante della Reggioravagnese autore di una pregevole tripletta. protagonista assoluto anche Carbone del Brancaleone che, con due gol e un assist, batte per 3-2 la Rossanese. Completa il tridente Cruz.