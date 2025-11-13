Dopo un inizio incerto di stagione, la DB Rossoblù Luzzi sembra aver trovato la quadra e sta risalendo la china in classifica, nel campionato di Eccellenza, e cercando di alimentare le ambizioni di vertice della vigilia stagionale. Dopo il cambio della guida tecnica, con l'avvicendamento Salerno-Magarò, la compagine luzzese ha dovuto fare i conti anche con diversi addii importanti come quelli di Curiale, Foderaro e Gueye.

Dbr Luzzi, i gol affidati a Godoy

Tre elementi di spicco che hanno lasciato "spoglio" il reparto offensivo. Di conseguenza, la società del presidente Luca Gencarelli è dovuta correre ai ripari per cercare di colmare le assenze. Sotto questo aspetto l'efficienza è stata massima dal momento che, dopo un breve sondaggio, in pochissimo tempo è stato chiuso l'accordo con Bautista Godoy. Tutto fatto dunque per il centravanti argentino, classe 1999, proveniente dal Gallipoli. Classe, determinazione e fiuto del gol le caratteristiche dimostrate fin qui nel club pugliese, militante nel campionato di Eccellenza. Il ventiseienne lascia dunque la Puglia per firmare gol pesanti on la DB Rossoblù Luzzi, aiutandola a riprendere il proprio obiettivo. Non è da escludere il suo esordio nel delicato big match in casa della Virtus Rosarno, in occasione della decima giornata.