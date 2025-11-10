Sembrava che il maltempo dovesse avere la meglio, con la partita a un soffio dalla sospensione, ma alla fine non solo si è giocato ma la DB Rossoblù Luzzi vince e si porta a casa tre punti importanti contro un seppur abbordabile Cittanova. Ciò che conta però sono appunti i punti che permettono alla formazione luzzese di fare un ulteriore slancio in classifica e mettere di mira la griglia play off. Di 3-1 il risultato finale grazie alle reti di De Nisi, Mosciaro e Boschini.

Parla Magarò

Continua dunque il lavoro del giovane tecnico Mario Magarò, intervistato dai nostri microfoni: «Era importante approcciare bene questo tipo di partite, dal momento che possono rivelarsi le più brutte e rognose, come si suol dire, dal momento che loro non avevano nulla da perdere mentre noi da perdere avevamo tutto. Infiliamo il nostro terzo risultato utile consecutivo ma, soprattutto, diamo un'ulteriore scossa dal punto di vista mentale. I risultati ci stanno sorridendo anche se siamo molto corti e dobbiamo colmare le recenti partenze come quelle di Curiale, Ruano o Foderaro. Inoltre molte defezioni per infortuni hanno inciso nelle ultime settimane e, se consideriamo anche l'impegno di Coppa Italia Dilettati, siamo usciti bene da un periodo asfissiante». Per la formazione luzzese, adesso, c'è la delicata trasferta in casa del blasonato virtus Rosarno.