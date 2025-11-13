La compagine del presidente Luca Gencarelli è in cerca di un centravanti dopo gli addii di Foderaro e Gueye. Godoy è il favorito

La DB Rossoblù Luzzi è in una fase di transizione. La compagine luzzese è in piena rincorsa nel campionato di Eccellenza calabrese dopo un inizio a rallentatore. A parte questo, la dirigenza ha dovuto fare i conti con diverse partenze importanti come Ruano, Curiale, Foderaro e Gueye. Al contempo, mister Magarò insieme al direttore sportivo stanno cercando di supervisionare il mercato per colmare le partenze. In arrivo un difensore centrale, un centrocampista e un attaccante.

Godoy in arrivo?

A tal proposito, qualche nome è già uscito fuori e sarebbe riconosciuto in Bautista Godoy. Sembrerebbe avviata infatti la trattativa per portare l'attaccante argentino, classe 1999, in uscita dal Gallipoli. Classe, determinazione e fiuto del gol le caratteristiche dimostrate fino nel club pugliese, militante nel campionato di Eccellenza. Il ventiseienne potrebbe dunque lasciare la Puglia, avendola scoperta con la maglia del Footbal Taviano due stagioni fa. Nulla ancora di ufficiale ma la società rossoblù potrebbe davvero piazzare il colpo in attacco e dare ancora più esplosività, nonostante i grandi nomi che già ci sono.