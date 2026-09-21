Un avvio di stagione a dir poco perfetto per la Deliese, che nella seconda giornata del campionato di Eccellenza firma l'impresa di giornata superando 2-1 la Rossanese e regalandosi la seconda vittoria consecutiva in due gare. L'esordio casalingo davanti al proprio pubblico non poteva essere bagnato in modo migliore, specialmente considerando l'incrocio con una delle formazioni accreditate per il salto di categoria. A decidere la sfida è stata una splendida doppietta di Sarantonelli, ma a fare la differenza in mezzo al campo è stata la prova monumentale del reparto mediano.

Le parole di Borghetto

Tra i grandi protagonisti del match spicca senza dubbio la prestazione del centrocampista Natale Borghetto, che a fine gara ha sottolineato l'importanza della preparazione tattica e dell'affiatamento dello spogliatoio: «Abbiamo disputato una grande partita contro una corazzata e l'abbiamo interpretata in maniera perfetta, facendo alla lettera ciò che ci ha detto il mister in settimana. Nei primi dieci minuti siamo stati un po' contratti, ma dopo il loro momentaneo pareggio abbiamo iniziato a macinare gioco e chilometri».

La chiave del successo è arrivata nella seconda frazione di gioco, dove gli amaranto hanno mantenuto alta l'intensità trovando la zampata decisiva per i tre punti: «Nella ripresa il mister ci ha dato le indicazioni giuste: avevamo già la sensazione di aver disputato una buona prova nel primo tempo e alla fine l'abbiamo portata a casa. La mia prestazione? Ho fatto un bel match, è vero, ma la nostra vera forza resta il gruppo, esattamente come dimostriamo ormai da due anni a questa parte».