Serviva una vittoria alla Palmese per uscire da una posizione di classifica complicata e così è stato. La formazione neroverde, in uno stadio Lopresti tristemente vuoto per l'ordinanza delle porte chiuse, batte con un secco 3-0 il Soriano Fabrizia in occasione del nono turno del campionato di Eccellenza. Partenza decisa da parte dei neroverdi che dopo quattro minuti sono già avanti grazie al gol di Monti. Nella ripresa prima Tapia e poi Le Piane archiviano la pratica.

Parla Bracco

Nel post partita ecco le parole del tecnico Saso Bracco: «Alla fine siamo felicissimi per come è andata la gara, dal momento che è stata offerta una grande prestazione e con i ragazzi che hanno fatto tutto quello che avevamo preparato in settimana. Tre punti pesanti contro un Soriano Fabrizia che era venuto qui cercando di fare la partita e pressandoci alti, dunque sotto questo aspetto la vittoria ha ancora più valore».

Tre punti che rilanciano in classifica la compagine palmisana, anche per un eventuale obiettivo play off in un campionato dove, al momento, non c'è nessuna che prevale sull'altra: «In queste nove giornate ci sono stati molti alti e bassi - continua Bracco - non solo da parte nostra ma anche da parte delle altre squadre, dunque ci vuole innanzitutto continuità. Io, come ho sempre detto ala vigilia della stagione, penso che questa squadra abbia tutte le potenzialità per poter ambire ai play off e lo penso anche tutt'ora. Al momento però, vista la situazione, dobbiamo ragionare gara dopo gara cercando innanzitutto di uscire da questa situazione e centrare la salvezza. se a ciò vengono anche i risultati allora si può fare qualcosa di importante»